نشر مناقصة لإقامة مختبر كورونا في مطار اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم الخميس، مناقصة لإقامة مختبر فحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في مطار بن غوريون (اللد)، وذلك بالتزامن مع منح وزارة المواصلات الإسرائيلية، ضوءًا أخضر لإعداد مخطط لفتح الأجواء واستئناف الرحلات الجوية.

وتلزم المناقصة الجهة المنفذة بإجراء 800 فحص في الساعة، على أن تظر نتائج الفحوصات في غضون 14 ساعة كحد أقصى، كما تلزم المناقصة الجهة المنفذة بجلب قوى عاملة وطواقم لتشغيل المختبر من خارج البلاد، منعا لنقص محتمل في القوى العاملة في المختبرات التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية.

كما تلزم بنود المناقصة، الجهة الفائزة بالعطاء، بالانتهاء من إقامة المختبر خلال 45 يومًا من التوقيع على العقد، وتطوير تطبيق لإخطار المسافرين بنتائج الفحوصات.

وسيتم تخصيص مساحة بجوار القاعة رقم 3 (تيرمنال 3)، مخصصة للمسافرين المغادرين، حيث سيتم إقامة مختبر متنقل (Drive-in) لأخذ العينات للركاب مباشرة من داخل السيارة. وسيضطر المسافرون إلى الخارج أن يصلوا قبل 72 ساعة من الرحلة لإجراء فحص كورونا والحصول على النتائج.

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وصادق المجلس الوزاري لشؤون كورونا ورئيس الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس، على تفويض وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، ووزير الخارجية، غابي أشكينازي، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين، لوضع خطة لفتح الأجواء لاستئناف الرحلات الجوية بدءًا 16 آب/ أغسطس، واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.

ومن المرجح أن تصادق وزارة الصحة الإسرائيلية على السفر إلى 10 دول دون إلزام القادمين منها أو المسافرين إليها بالخضوع للحجر المنزلي، وهي: جورجيا، اليونان (الجزر فقط)، النمسا، لاتفيا، فنلندا، الأردن، ألمانيا، الدنمارك، ليتوانيا.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية ("كان-11") إلى أن وزارة الصحة تعمل على إبرام اتفاقيات خاصة تسمح بدخول المواطنين الإسرائيليين إليها في المستقبل القريب، دون الحاجة إلى الخضوع للحجز. ومن المقرر أن تصادق وزارة المواصلات على مخطط آخر يلزم شركات الطيران بإجراء فحوصات كورونا للمسافرين وذلك ضمن باقة تشمل تذكرة السفر وفحص كورونا عند المغادرة والعودة.