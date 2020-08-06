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شكرا لقرائتكم خبر عن معارك بين المشتركة ومتسللين حوثيين في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الخميس 6 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
اندلعت مواجهات عنيفة، بين القوات المشتركة ومتسللين حوثيين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة خاضت مواجهات عنيفة مع عناصر من مليشيات الحوثي حاولوا إختراق الخطوط الأمامية ولكن دون جدوى.
وأكد المصدر أن عدد من عناصر المليشيات سقطوا بين قتيل وجريح خلال المواجهات فيما لاذ الناجون بالفرار باتجاه أوكارهم تاركين خلفهم قتلاهم وجرحاهم.
هذا وتتوالى الضربات الموجعة التي تتلقاها المليشيات الحوثية على ايدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة.
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