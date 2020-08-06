البحسني: حضرموت تمتلك قوّة عسكرية وأمنية تمثّل انموذجاً على مستوى المحافظات المحررة

الخميس 6 أغسطس 2020

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن حضرموت تمتلك قوّة عسكرية وأمنية منظّمة ومدربة وواعية، تعد بمثابة انموذجاً عسكرياً يحتذى به على مستوى المحافظات المحررة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المحافظ البحسني للضباط والصف ضباط وجنود لواء شبام بمديرية دوعن خلال زيارته لهم للإطلاع على مستوى جاهزية القوة في لواء شبام، ناقلاً لهم تحيات وتهاني فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ البحسني إلى أن قيادة المحافظة تمضي بخطى ثابتة للحفاظ على المكتسبات المحققة، وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع حضرموت، بفضل تكاتف وإلتحام قوات النخبة الحضرمية، ودعم أهالي وسكان حضرموت للمؤسسة العسكرية والأمنية التي يقودها أبنائها.

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وقال محافظ حضرموت: "إن ثمار التضحيات التي قدمها الشهداء والأبطال لتحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الارهابي باتت واضحة، من خلال الأمن والأمان والاستقرار الذي ينعم به المواطن في ربوع حضرموت".

وجدّد القائد البحسني العهد للشهداء بالمضي قدماً على دربهم والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دمائهم الزكية، مترحماً على الشهداء الذين سقطوا من أجل أن تنعم حضرموت بالأمن والاستقرار.

وأشاد المحافظ خلال إطلاعه على جاهزية القوة بانضباط الضباط وصف الضباط والجنود في لواء شبام، حاثاً إياهم على الإنصياع لكافة أوامر وتوجيهات قيادتهم العسكرية، والإلتزام بالضبط والربط العسكري، ورفع اليقظة والحس الأمني والجاهزية القتالية.

رافق المحافظ، عضوا مجلس النواب الشيخ محمد حسن العمودي، ومحمد بن مالك، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر، وقائد لواء شبام العميد ركن محمد عمر بن غانم، وأركان اللواء المقدّم سالم كرامة القرزي.