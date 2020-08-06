التحالف يسقط طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية



أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اليوم الخميس اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران" من محافظة الحديدة اليمنية .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة كانت باتجاه المملكة العربية السعودية".

وأوضح المتحدث أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكان لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضاً للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم).

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل".



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