لبنان الجريحة في حداد والبحث جار عن مفقودين في انفجار المرفأ



خيمت على لبنان أجواء الحزن والحداد على ضحايا أقوى انفجار تشهده البلاد التي كانت تئن بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية ساحقة في الوقت الذي يبحث فيه رجال الإنقاذ عن المفقودين منذ وقوع الانفجار الذي سوى ميناء بيروت بالأرض وألحق دماراً واسعاً بالمدينة.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت اليوم الخميس في أول زيارة من نوعها يقوم بها زعيم دولة أجنبية منذ الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء وأسفر عن مقتل 145 شخصا على الأقل وجرح 5000. ووصل معه فريق خاص ومعدات إنقاذ.

ولا يزال العشرات مفقودين كما أن عددا يصل إلى ربع مليون شخص من سكان العاصمة اللبنانية أصبحوا بلا مأوى صالح للإقامة بعد أن دمرت الموجات الارتدادية واجهات المباني وألقت بالأثاث في الشوارع وحطمت النوافد لمسافة كيلومترات.

وقال مصدر أمني إن عدد القتلى ارتفع إلى 145 قتيلا وقال مسؤولون إن من المرجح أن يرتفع الرقم.

وتجمعت أسر المفقودين قرب المرفأ بحثا عن معلومات عن أبنائها وسط تزايد الغضب الشعبي تجاه السلطات التي سمحت بتخزين كمية هائلة من مواد شديدة الانفجار لسنوات في أوضاع غير آمنة في مخزن بالمرفأ.

وقال عامل البناء ربيع عازار (33 عاما) الذي جاء للمرفأ صباح يوم الخميس لمحاولة المشاركة في أعمال الإصلاح هؤلاء الساسة سيجدون كبش فداء لإبعاد المسؤولية عن أنفسهم. وكان عازر يتحدث قرب الأطلال المتبقية من صومعة للحبوب تناثر القمح منها على الأرض وحولها كتل من الخرسانة وأسياخ الحديد ومباني سويت بالأرض.

وأعلن رئيس الوزراء حسان دياب الحداد العام ثلاثة أيام من يوم الخميس على ضحايا الانفجار الذي كان أسوأ انفجار من نوعه تشهده المدينة التي لا تزال آثار الحرب الأهلية بادية فيها بعد ثلاثة عقود من انتهائها ولا تزال تترنح تحت وطأة انهيار مالي وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال وزير الاقتصاد راؤول نعمة إن لبنان الذي يعاني من أزمة يشهدها جهازه المصرفي ومن انهيار العملة ومن واحد من أعلن معدلات الدين في العالم لديه موارد محدودة جدا للتعامل مع الكارثة التي قدر البعض خسائرها بنحو 15 مليار دولار.

وقال الرئيس ميشال عون إن 2750 طنا من مادة نترات الأمونيا التي تستخدم في صناعة القنابل والمخصبات الزراعية كانت مخزنة منذ ست سنوات في المرفأ بعد مصادرتها. ووعد بإجراء تحقيق واف ومحاسبة المسؤولين.

وأعلنت وزيرة الإعلام مصادر أن الحكومة أمرت بفرض الإقامة الجبرية على مسؤولي الميناء.

غير أن اللبنانيين الذين فقدوا وظائفهم وشهدوا تبخر مدخراتهم في الأزمة المالية حملوا المسؤولية للساسة الذين استفادوا من عقود من الفساد وسوء الحوكمة.

واتهم جان أبي حنا (80 عاما) المتقاعد الذي كان يعمل بالمرفأ وأصيب بيته بأضرار وأصيبت ابنته وحفيدته بجروح في الانفجار القيادات بالاحتيال والكذب وقال إنه لا يعتقد أن أي تحقيق سيؤدي إلى نتيجة. واتهم الساسة أيضا بتدمير البلد.

ونشرت بعض وسائل الإعلام المحلية تقارير عن طائرات أو طائرات مسيرة كانت تحلق في المنطقة قبيل وقوع الانفجار وقال بعض سكان بيروت إنهم شاهدوا إطلاق صواريخ. غير أن المسؤولين نفوا أن يكون الحادث ناجما عن هجوم.

وقال مصدر أمني لبناني إن الحريق الأول الذي كان سببا في الانفجار نتج عن أعمال لحام.

وقال مارك ميدوز رئيس هيئة العاملين في البيت الأبيض إن الحكومة الأمريكية لم تستبعد إمكانية أن يكون الانفجار ناتجاً عن هجوم وإنها لا تزال تجمع المعلومات.

وقال كل من شعروا بقوة الانفجار إنهم لم يشهدوا مثيلا له في سنوات الحرب والفوضى في بيروت التي تعرضت لدمار واسع في الحرب الأهلية (1975-1990) وشهدت منذ ذلك الحين هجمات بالقنابل واضطرابات وحرباً مع إسرائيل.

وقال إبراهيم زعبي الذي يعمل بالقرب من المرفأ إنه سمع في البداية صوتاً وبعد ثوان وقع انفجار كبير وشاهد أشخاصاً يطيرون خمسة أو ستة أمتار. وأضاف أن من كانوا في المرفأ إما احترقوا أو تفحموا. وسجلت اهتزازات أرضية بفعل الانفجار في ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر والذي يبعد 580 كليومترا جنوبي بيروت.

وقال مسؤولو الصحة إن المستشفيات لم يعد بها أسرة لاستقبال الحالات والمعدات اللازمة لرعاية الجرحى.

وقال مروان عبود محافظ بيروت لقناة الحدث التلفزيونية إن إجمالي الخسائر من جراء الانفجار قد يصل إلى 15 مليار دولار بما في ذلك خسائر الشركات.

وأصيبت العمليات بالشلل في مرفأ بيروت المنفذ الرئيسي للواردات القادمة إلى لبنان واللازمة لتوفير الغذاء لشعب يزيد عدد سكانه على ستة ملايين نسمة، الأمر الذي أدى إلى تحويل السفن إلى مرافيء أصغر.

وقال البنك الدولي اليوم الأربعاء إنه سيتعامل مع الشركاء في لبنان لحشد التمويل العام والخاص للإعمار والتعافي من آثار الانفجار. لكن لم يتضح أثر ذلك على المفاوضات الصعبة التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي.

