وفاة طيارَين في تحطم طائرة خاصة في الجونة

توفي طيارين اثنين اليوم الخميس جراء تحطم طائرة خاصة في مطار الجونة بشمال مدينة الغردقة.
وقالت مصادر طبية بالبحر الأحمر، إن المصابين الاثنين في الحادث لقيا مصرعهما متأثرين بالإصابات.
وأوضحت المصادر أن المتوفين هما محمد سعيد خليل محمد السروجي، 61 سنة طيار، وأكرم خليل خالد حسن الحصري، 36 سنة، طيار.
وأشارت إلى أن الطائرة المنكوبة تابعة لشركة "Air man sky sports"، وكانت في رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة.
(الصورة متداولة في وسائل إعلام مصرية)
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