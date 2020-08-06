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غلوبال فاينانس: حصة الفرد العراقي من الناتج الإجمالي يبلغ اكثر من 18 الف دولار

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ووفقا للاحصائية التي نشرتها على موقعها واطلعت عليها الخليج 365 إن "حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي الاجمالي بلغ 18.025 الف دولار وهو بذلك يحتل المرتبة الـ 83 من اصل 192 دولة مدرجة في الاحصائية والسادس عربيا بعد كل من قطر والكويت والسعودية والبحرين وعمان".

واضافت ان "قطر جاءت في المرتبة الأولى عالميا بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بـ132.886 ألف دولار، تلتها مكاو بواقع 114.363 ألف دولار، ثم لوكسمبورغ بـ108.951 ألف دولار، فيما تذيلت القائمة بورندي بـ 727 دولار.

واشارت مجلة "غلوبال فاينانس" الى إنه إذا أخذنا بعين الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي، فسنستنتج أن أغنى الدول، هي التي لديها أكبر ناتج محلي إجمالي مثل الولايات المتحدة، الصين، اليابان، وألمانيا.


وهذا لا يعطي صورة واضحة عن الدولة فيما إذا كان أفرادها أغنياء، لكن عند توزيع الثروة على عدد السكان، وتحديدا تقسيم الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما على عدد سكانها، نعرف نصيب الفرد وتتضح هذا المسألة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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