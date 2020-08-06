تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكنه ما زال مرتفعا بشكل كبير مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.
وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات مليونا و415 ألفا في أحدث أسبوع.
وأظهرت التقارير هذا الأسبوع تقلصا حادا في أعداد العاملين بالقطاع الخاص في يوليو الماضي. وتراجع التوظيف في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بشكل أكبر الشهر الماضي.
وبلغت طلبات إعانة البطالة الذروة في أواخر مارس الماضي عندما سجلت ستة ملايين و867 ألفا.
وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد الشهر الماضي، مما أجبر السلطات في بعض من أكثر المناطق تضررا في الغرب والجنوب على إغلاق الشركات مجددا أو عدم السماح بإعادة فتحها، ليعود العاملون من جديد إلى منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة.. أكثر من مليون عاطل عن العمل في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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