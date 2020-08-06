ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بألمانيا متجاوزا مستوى ألف حالة يوميا لأول مرة منذ أوائل مايو وسط تحذير من التراخي في الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتفشي موجة جديدة.
وأظهرت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1045 إلى 213067.
وقال نقيب الأطباء الألمان في وقت سابق هذا الأسبوع، إن البلاد تواجه بالفعل موجة ثانية للفيروس، وتجازف بتبديد نجاحها السابق في احتواء التفشي بسبب تراخي الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
وحذر مسؤولون منهم وزير الصحة ينس سبانن من أنه سيكون من الصعب احتواء التفشي الجديد اعتبارا من الخريف المقبل مما يزيد من أهمية الإبقاء على أعداد الإصابات منخفضة مع اقتراب الصيف من نهايته.
وقال نقيب الأطباء الألمان في وقت سابق هذا الأسبوع، إن البلاد تواجه بالفعل موجة ثانية للفيروس، وتجازف بتبديد نجاحها السابق في احتواء التفشي بسبب تراخي الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
وحذر مسؤولون منهم وزير الصحة ينس سبانن من أنه سيكون من الصعب احتواء التفشي الجديد اعتبارا من الخريف المقبل مما يزيد من أهمية الإبقاء على أعداد الإصابات منخفضة مع اقتراب الصيف من نهايته.
كانت هذه تفاصيل خبر مخاوف من فرض قيود جديدة.. ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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