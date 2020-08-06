مخاوف من فرض قيود جديدة.. ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا

وأظهرت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1045 إلى 213067.

وقال نقيب الأطباء الألمان في وقت سابق هذا الأسبوع، إن البلاد تواجه بالفعل موجة ثانية للفيروس، وتجازف بتبديد نجاحها السابق في احتواء التفشي بسبب تراخي الالتزام بالتباعد الاجتماعي.



وحذر مسؤولون منهم وزير الصحة ينس سبانن من أنه سيكون من الصعب احتواء التفشي الجديد اعتبارا من الخريف المقبل مما يزيد من أهمية الإبقاء على أعداد الإصابات منخفضة مع اقتراب الصيف من نهايته.