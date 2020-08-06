- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق بتسجيل 3047 إصابة جديدة بالفيروس و 67 حالة وفاة، فيما اشارت الى تماثل 2583 شخصا من الفيروس.
بغداد / الرصافة 320
بغداد / الكرخ 328
مدينة الطب 59
النجف الأشرف 164
السليمانية 57
أربيل 74
دهوك 29
كربلاء 255
كركوك 42
ديالى 112
واسط 190
البصرة 176
ميسان 52
بابل 171
الديوانية 56
ذي قار 60
الأنبار 24
المثنى 121
نينوى 88
صلاح الدين 205".
وتابعت، أن "الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3047 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 299
بغداد الكرخ 310
مدينة الطب 50
النجف 290
السليمانية 85
أربيل 218
دهوك 101
كربلاء 244
كركوك 211
ديالى 103
واسط 74
البصرة 273
ميسان 96
بابل 194
الديوانية 93
ذي قار 67
الأنبار 43
المثنى 39
نينوى 144
صلاح الدين 113".
واشارت الى أن "الوفيات 67 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 7
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 4
النجف 2
السليمانية 5
أربيل 6
كربلاء 2
كركوك 8
ديالى 2
واسط 1
البصرة 9
ميسان 1
بابل 7
الديوانية 1
ذي قار 1
المثنى 1
نينوى 2
صلاح الدين 4".
والمحت الى أن "مجموع الشفاء : 101025 ( نسبة الشفاء 71.9 %)، مجموع الأصابات : 140603 ، الراقدين الكلي: 34417 ، الراقدين في العناية المركزة: 517، مجموع الوفيات: 5161".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 3047 اصابة بكورونا و2583 حالة شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.