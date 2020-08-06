العراق يسجل 3047 اصابة بكورونا و2583 حالة شفاء

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص ( 16591) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1092741 )"، مشيرة الى أنها "سجلت هذا اليوم ( 2583) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 320بغداد / الكرخ 328مدينة الطب 59النجف الأشرف 164السليمانية 57أربيل 74دهوك 29كربلاء 255كركوك 42ديالى 112واسط 190البصرة 176ميسان 52بابل 171الديوانية 56ذي قار 60الأنبار 24المثنى 121نينوى 88صلاح الدين 205".

وتابعت، أن "الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3047 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 299

بغداد الكرخ 310

مدينة الطب 50

النجف 290

السليمانية 85

أربيل 218

دهوك 101

كربلاء 244

كركوك 211

ديالى 103

واسط 74

البصرة 273

ميسان 96

بابل 194

الديوانية 93

ذي قار 67

الأنبار 43

المثنى 39

نينوى 144

صلاح الدين 113".

واشارت الى أن "الوفيات 67 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 7

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 4

النجف 2

السليمانية 5

أربيل 6

كربلاء 2

كركوك 8

ديالى 2

واسط 1

البصرة 9

ميسان 1

بابل 7

الديوانية 1

ذي قار 1

المثنى 1

نينوى 2

صلاح الدين 4".

Advertisements

والمحت الى أن "مجموع الشفاء : 101025 ( نسبة الشفاء 71.9 %)، مجموع الأصابات : 140603 ، الراقدين الكلي: 34417 ، الراقدين في العناية المركزة: 517، مجموع الوفيات: 5161".