نظام أردوغان يعتقل 6 من فرقة موسيقية تركية

اعتقلت الشرطة التركية، الخميس، ستة من أعضاء فرقة "جروب يوروم" الموسيقية الثورية؛ خلال قيامهم باستعدادات تدريبية؛ لإقامة حفل موسيقي، واعتدت عليهم.



وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديكَنْ" التركية المعارضة، داهمت الشرطة أعضاء الفرقة في منطقة "بولوناز كوي" بحي "بيكوز" بمدينة إسطنبول، ومركز "إيديل" الثقافي بمنطقة "أوق ميداني".

واعتقلت الشرطة خلال المداهمة، ديلان بويراز، وبهار قورط، وبتول فاران، وأران أردم، وباريش يوكسَل، وسرجان طوبطانجي، أثناء تدريباتهم الاستعدادية في حي "بيكوز".

ووفق موقع الصحيفة التركية، فقد تعرض أعضاء الفرقة للاعتداء أثناء اعتقالهم، وكانت بهار كورت أحد أعضاء الفرقة الذين تعرضوا للعنف.

التدريبات كانت تجريها الفرقة استعدادًا لحفل موسيقي تعتزم تنظيمه في منطقة "يني قابي" بإسطنبول 9 أغسطس/آب الجاري، إلا أن ولاية إسطنبول رفضت إعطائها تصريحًا.

وفقدت الفرقة في وقت سابق عضوين، هما هيلين بولك، وإبراهيم جوكتشيك، اللذين توفيا جرّاء إضراب مفتوح عن الطعام.

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وجاء الإضراب عن الطعام للمطالبة بإنهاء حظر الحفلات الموسيقية المفروض على فرقتهم منذ ثلاث سنوات، وإسقاط الدعاوى القضائية القائمة ضد أعضاء الفرقة، وإنهاء المداهمات الأمنية لمركز إيديل الثقافي الذي تجري فيه الفرقة عادة تدريباتها.

وبعد 288 يومًا من إضرابها عن الطعام توفيت هيلين بولك في أبريل/نيسان الماضي، فيما توفي إبراهيم جوكتشيك في مايو/أيار الماضي بعد 323 من إضرابه.

وحظرت سلطات أردوغان حفلات وألبومات الفرقة التي تأسست عام 1984 على مدى عدة سنوات، وتعرض عدد من أعضائها للاعتقال والتعذيب.

وتعتبر السلطات التركية فرقة "جروب يوروم" الموسيقية مرتبطة بحزب "جبهة التحرير الشعبي الثوري" اليساري، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية؛ لكن الحركة التي تلتزم بالغناء الثوري تنفي انتمائها لأي حزب سياسي.

وصار الفريق، الذي أسسه 4 أصدقاء العام 1985، شهيرا في تركيا، بسبب موقفه اليساري الذي يمزج بين الموسيقى الشعبية التركية والكردية.

وفي العام 2017، أصدر الفريق ألبوم "إيله كافجا"، الذي يعني:" كافح بغض النظر عن أي شيء"، وظهر على غلاف الألبوم آلات موسيقية تردد أن الشرطة حطمتها أثناء مداهمة العام الماضي.

وكانت وسائل إعلام عالمية نقلت قصة الفريق الغنائي التركي الذي تلاحقه السلطات، وألقت الكثير من أعضائه في السجون.