عبد المهدي ينثر "شعرا" ردا على منتقدي دعم بغداد لبيروت

رد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، الخميس، على المنتقدين لتعاطف العراق مع تفجير بيروت، ببيت شعري من قصيدة شهيرة للجواهري، أجرى عليه تعديلاً عند مدخله قائلا: "لبنان: باق وأعمار الطغاة قصار" .



واستعرض عبد المهدي، وشائج الترابط العربي بين بغداد وبيروت مستعيناً بكتب الأدب شاهداً على تاريخ من الأخوة والتقارب، بأبيات من الشاعر اللبناني الأخطل الصغير كان قد أطلقها قبل عقود من الزمن:

من قلب لبنان الكئيب لـقـلـب بـغــداد الكـئـيــب

أتلمس الأشباح والأرواح مــن خــلل الحقــوب

وقال عبد المهدي، في بيان، "يقولون اهتموا بشؤونكم، ما دخلكم بلبنان وفلسطين وغيرهما. نقول لهم تبا لكم، هذا منطق الجهلاء والمستعمرين والإسرائيليين والمهزومين ليتمكنوا منا واحدا بعد الآخر وليضعفوننا جميعا، فان لم نقف مع إخواننا وأهل بيتنا، فهل بعد هذا عار وخذلان أكبر لانفسنا قبل أن يكون لغيرنا.

وعرض عبد المهدي أشعارًا كان نظمها شاعر العرب الكبير محمد مهدي الجواهري عام ١٩٢٢:

أرض العراق سعت لها لبنانُ فتصافح الإنجيلُ والقرآنُ

وتطلَّعت لكَ دجلـةٌ فتضاربت فـكأنمـا بعبُابتهـا الهَيَمـان

ويستعين بقصيدة اخرى للجواهري نظمت عام ١٩٥٠ في تأبين المرحوم عبد الحميد كرامي ومطلعها:

باق وأعمارُ الطغاة قصـارُ، من سفر مجــدكِ عاطــرٌ مـوارُ

وفي أخرى وليست أخيرة عام ١٩٦١:

لبنـانُ يا خمري وطيبي.. لا لامستكَ يدُ الخطوب

لبنـانُ يا غرفَ الجنــان الناضحــات بكـل طيب

لبنـانُ يا وطني إذا حُـلـئتُ عن وطني الحـــبيــبِ

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وتابع عبد المهدي: "فيجيب اللبنانيون على لسان الأخطل الصغير برائتعة وكأنها تتنبأ بما يحصل لنا جميعا اليوم":

قولي لشمسك لا تغيبي وتـكبدي فـلـك الـقـلـوب

بغداد يا وطن الجهـاد ومرضع الأدب الخصيب

غناك دجلـة والفــرات قـصائـد الزمـن العجيـب

بغداد يا شغف الجمال وملعب الغـزل الـطـروب

من قلب لبنان الكئيب لـقـلـب بـغــداد الكـئـيــب

أتلمس الأشباح والأرواح مــن خــلل الحقــوب

وختم عبد المهدي بيانه، "تغمد الله الشهداء برحمته الواسعة، ومن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأعاد المهجرين إلى بيوتهم، وسيبقى لبنان عزيزا قويا شامخا وسينتصر على جراحاته".

وتابع: "وستبقى بيروت عروس المدائن وقبلة الحرية والأحرار، وسيبقى العراق وفيا لاهله وحاملا همومهم وأحلامهم، وستبقى بغداد قلعة الأسود وكعبة المجد والخلود".

وأعلنت الحكومة العراقية، بعد ساعات على وقوع تفجير مرفأ بيروت، تضامنها مع لبنان وإرسال مساعدات طبية وفريق متخصص من 15 طبيباً.

فيما شهدت الأوساط الشعبية تعاطفا كبيرا وواسعا مع العاصمة اللبنانية المنكوبة.

وشهد لبنان يوم الثلاثاء انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 135 شخصا وإصابة أربعة آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.

ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.