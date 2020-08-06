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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تاريخ عنيف لحزب الله مع مادة نترات الأمونيوم المتسببة في تفجير بيروت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
مادة نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار بيروت الأخيرة لها تاريخ مع تنظيم حزب الله .
في وقت سابق، زود جهاز الموساد الإسرائيلي السلطات الألمانية بمعلومات تفيد باحتفاظ عناصر مرتبطين مع حزب الله بمئات الكيلوغرامات من نترات الأمونيوم في مخزن في جنوبي ألمانيا، ما أدى لمداهمة قوات الأمن الألمانية للعناصر وضبطها.
وبعيدا عن تلك الواقعة داهمت قوات الأمن البريطانية أربعة مواقع مرتبطة بحزب الله، وقامت باعتقال شخص، بعد الكشف عن عناصر تابعين للحزب يقومون بتخزين أطنان من نترات الأمونيوم في مصنع سري للقنابل في ضواحي العاصمة لندن، وذلك في 2015.
وفي أغسطس 2015، ضبطت السلطات الكويتية ثلاثة أشخاص على ارتباط بحزب الله، قاموا بتخزين 42 ألف رطل من نترات الأمونيوم، كما ضبطت الأجهزة الأمنية، في قبرص، في شهر مايو 2015، كمية تقدر بـ 420 صندوقا من نترات الأمونيوم تعود لعناصر من حزب الله، وضبطت السلطات التايلندية، في يناير 2012، 290 لترا من نترات الأمونيوم واعتقلت أشخاص منخرطين بالأمر على ارتباط بحزب الله.
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