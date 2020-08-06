كتب: ضياء السقا وقع وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره اليونانى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين. واستقبل شكري، اليوم الخميس، نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة. وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم الخارجية، إن الوزيرين يبحثان سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مباحثات بين الطرفين.. مصر واليونان توقعان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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