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سامح شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره اليونانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزيـر الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات، بعد ظهر اليوم الخميس، مع نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان الذى يقوم حاليا بزيارة الى القاهرة.

ويناقش الوزيران - خلال المباحثات التى تتواصل فى هذه الاثناء بمقر وزارة الخارجية - سبل تعزيز العلاقات المصرية - اليونانية، والأوضاع فى شرق المتوسط، والتطورات الآنية على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يعقد شكرى ونظيره اليونانى مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

 

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