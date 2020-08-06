شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره اليونانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزيـر الخارجية سامح شكرى جلسة مباحثات، بعد ظهر اليوم الخميس، مع نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان الذى يقوم حاليا بزيارة الى القاهرة.
ويناقش الوزيران - خلال المباحثات التى تتواصل فى هذه الاثناء بمقر وزارة الخارجية - سبل تعزيز العلاقات المصرية - اليونانية، والأوضاع فى شرق المتوسط، والتطورات الآنية على الساحتين الإقليمية والدولية.
ومن المقرر أن يعقد شكرى ونظيره اليونانى مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.
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