شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. النداء الأخير فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى الانفوجراف التالى المعلومات المتعلقة بموعد عملية التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل والخارج.

فالمصريون بالخارج مدعوون للتصويت يومى الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وستكون الانتخابات بالداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس من 9 صباحاً حتى 9 مساء، وبالنسبة لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية سيكون يوم الأربعاء 19 أغسطس.

أما إجراء انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج ستكون يومى الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر، وإجراء انتخابات الإعادة بالداخل يومى الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.

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وسيكون إعلان النتائج النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

وسيتم تعقيمُ كل المقرات الانتخابية قبل بدء التصويت والتقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع، وتكليف موظف مختص لتنظيم ومراقبة المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار .

وأخيرا فرض ارتداء الكمامات الواقية على كل أطراف العملية الانتخابية.