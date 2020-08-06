شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان بشأن خطة الحكومة لربط التعليم الفنى بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول خطة الوزارة بشأن ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، مؤكدا أن تطوير التعليم الفني جزء مهم من استراتيجية التنمية، والتي تقوم على ربط التعليم الفني بالاحتياجات المجتمعية وتأهيل هذه النوعية من الخريجين إلى سوق العمل والمساهمة في تطوير المجتمعات الصناعية‏ وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح "بركات"، في طلب الإحاطة، أن التعليم الفنى يقع عليه جزء كبير فى التنمية الحقيقية وبناء الإنسان والاستثمار في البشر، حيث إن توفير فرص عمل يتوقف على ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وأن يصبح خريج التعليم الفنى مؤهل للدمج فى سوق العمل، وبذلك يتم توفير ملايين فرص العمل للشباب مما يساهم فى تقليل نسبة البطالة، وفى نفس الوقت النهوض بهذه الصناعات، مشيرا إلى أن الخريج يكون لديه فكر من أجل التطوير وزيادة الإنتاج فى أى مجال يلتحق به.

وأضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه يجب ربط التعليم بتطورات سوق العمل وإحياء مبادرات التعاون فى مجال التعليم الفنى والمهنى من خلال إقامة المدارس والمعاهد المشتركة بآليات تعمل على تغيير ثقافة المجتمع لمواجهة تحديات التعليم الفنى فى مصر والارتقاء من شأنه، حتى يستطيع التعليم الفنى أن يساهم فى البيئة الاقتصادية فى مصر وتحسين قدرتها التنافسية، وخلق وإحياء منظومة التعليم الحرفي التى تعتمد على التدريب المباشر فى ورش العمل المتخصصة، مطالبا بمزيد من البروتوكولات بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمصانع والشركات، لتلبية احتياجات سوق العمل من العاملين المدربين الكوادر، الذين يمكن اعتبارهم إضافة حقيقية لسوق العمل.

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