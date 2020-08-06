مجموعات شبابية لمساعدة الناخبين بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتحديد مجموعات شبابية لتنظيم الناخبين من مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة.

وشدد المحافظ على دور مسئولي التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمراءة، والرائدات الريفيات، في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

وأشار المحافظ، إلى دور رجال الدين من الأزهر والأوقاف، والكنيسة وإذاعة جنوب سيناء في توعية المواطنين، وحثهم على المشاركة الإيجابية، والعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وشدد المحافظ على ضرورة تجهيز أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الانتخابية، وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم، موجهًا بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، للمرور على المقرات الانتخابية والتأكد من جاهزيتها، وإعداد تقرير مفصل والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات، برفع درجة الاستعدادات القصوى، والتأكد من جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لائقة بالناخبين من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والسيدات.