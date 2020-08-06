اعتدى عليها جنسيًا.. ضبط سائق متهم بالاعتداء على طفلة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، سائق متهم بالاعتداء جنسيًا على طفل بقرية السنايمة، في المنزلة بالدقهلية.
وكان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من "ج. ع. د "،47 سنة، ربة منزل، اتهمت فيه "أسعد. م"، سائق، باستغلال صغير سن ابنتها "د"،15 عامًا، وواقعها جنسيًا أكثر من مرة.
جرى ضبط المتهم، وحرر عن ذلك المحضر رقم 2645 لسنة 2020، وبالعرض على النيابة، كفلت المباحث بعمل التحريات اللازمة، وعرض الطفلة على الطب الشرعي.
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