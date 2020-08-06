مسؤول إيراني يحذّر من "كارثة أكبر من انفجار بيروت"

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

حذر رئيس لجنة الميزانية في مجلس مدينة طهران، مجيد فراهاني، من وجود مستودع للنفط في منطقة "شهران" السكنية، منبهاً من خطر وقوع "كارثة أكبر" من انفجار بيروت في طهران.

وكتب فراهانى عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "انستحرام" - وفقا لقناة العربية الإخبارية - أن مستودع النفط فى حى شهران بمثابة "قنبلة هيدروجينية بنيت داخل المدينة وعلى خط الزلزال".

وأضاف "فى كل يوم يتم تحميل نحو 300 صهريج تحمل 30 ألف لتر من الوقود من الخزانات العملاقة فى مستودعات النفط فى شهران، وتدخل إلى الطريق السريع من وسط المناطق السكنية المكتظة وشوارع وأزقة شهران."

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وأكد أنه "يكفى أن تتعرض إحدى الناقلات أو السيارات لحادث أثناء التزود بالوقود بالقرب من الخزانات، حتى يؤدى ذلك الى سلسلة انفجارات لخزانات الوقود، واحدا تلو الآخر، وتحل بطهران كارثة أكبر من بيروت".

وطالب فراهانى بنقل المستودع النفطى إلى خارج العاصمة، بأقرب وقت ممكن، واصفا تلك الدعوة "بالمطلب الوطني".

يذكر أن مسلسل الحرائق والانفجارات فى أجزاء مختلفة من إيران استمر خلال الأسابيع الأخيرة، وطالت النيران منشآت نووية وعسكرية، وصف بعضها بـ "عمليات تخريبية".