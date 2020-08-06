يقف وراءها النظام القطري.. أنشطة إجرامية سرية وعمليات إرهابية حول العالم

Advertisements

تمويلات مشبوهة وتهريب أسلحة وتجنيد مرتزقة وشراء نفوذ.. أنشطة إجرامية سرية وعمليات إرهابية حول العالم، يقف وراءها النظام القطري ووكلاؤه الذين يتقاضون ملايين الدولارات. وأحدث فصول التحقيقات المستمرة في الإعلام الغربي حول الأسرار الخبيثة لنظام الدوحة، كشفه تحقيق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية حول المتورطين الرئيسيين في التغطية على عمليات تمويل مشبوهة لأنشطة تنظيم "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران. وفي تصريحات للشبكة الأمريكية، واصل العميل السابق لعدد من أجهزة الاستخبارات الغربية، "جايسون جي"، فضح المتورطين الرئيسيين من النظام القطري في التغطية على عمليات تمويل مشبوهة لأنشطة التنظيم اللبناني. ويملك جايسون ملف وثائق يثبت تمويل قطر لحزب الله، حصل عليه إبان عمله في الدوحة كعميل سري لأحد أجهزة الاستخبارات، يتضمن معلومات عن صفقة سلاح اشترتها شركة قطرية من أوروبا الشرقية، لصالح "حزب الله". كان جيسون محور عدة تحقيقات إعلامية فجرتها صحف ألمانية في الأسابيع الأخيرة حول تمويل قطر الإرهابي لحزب الله، واستخدامها شركة العلاقات العامة "WMP Eurocom" لقبول دفعة نقدية كبيرة لمحو بصمات الدوحة في تقديم مساعدات عسكرية مادية لحزب الله. ونقلا عن الملف، ذكرت "فوكس نيوز" أن جمعيتين قطريتين تعملان تحت غطاء الأعمال الخيرية، هما جمعية الشيخ عيد بن محمد الثاني الخيرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، منحا أموالا لحزب الله تحت غطاء "الطعام والدواء". وكانت صحيفة "دي تسايت" الألمانية ذكرت أن شركة علاقات عامة ألمانية خاضت منذ نهاية 2017، جهود وساطة بين جايسون وقطر، التقى خلالها العميل الاستخباراتي مع دبلوماسي قطري كبير في 6 اجتماعات في بروكسل، من أجل تسوية الأمر، وإعادة ملف الوثائق إلى الدوحة. لكن "فوكس نيوز" كشفت هوية الدبلوماسي القطري، وهو عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، سفير قطر في بلجيكا، لافتة إلى أن "الخليفي حاول شراء صمت جايسون مقابل 750 ألف يورو". وفي تحقيق سابق يستند إلى نفس الملف، نشرته صحيفة "جيروزالم بوست"، قال جايسون، إن سفير قطر لدى بلجيكا عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، وهو سفير الدوحة السابق في برلين من 2009 إلى 2016، سعى للتفاوض على اتفاق يدفع بموجبه 750 ألف يورو إلى جيسون لشراء صمته بشأن دور قطر في تمويل حزب الله. وتمكنت صحيفة "جيروزالم بوست"، من مراجعة أقسام من ملف شامل أعده جيسون، وتحققت الاستخبارات الألمانية من صحته، يحدد تمويل قطر لأسلحة التنظيم. وعلى الرغم من أن "بوست"، لم تلتق بجيسون الذي لم يكشف عن جنسيته أو الجهة التي يعمل لصالحها حاليًا، فقد أجرت الصحيفة العديد من المحادثات معه ومحاميه، وتلقت وثائق منهما تشير إلى دور قطر في تمويل أنشطة "حزب الله". وتتشابه تصريحات جايسون لـ"فوكس نيوز" مع تصريحات سابقة لـ"دي تسايت"، قال فيها إنه "القطريين تعهدوا لي (في الاجتماعات مع الخليفي) في البداية بطرد ممولي حزب الله من أوساط السياسة والسلطة، لكنهم لم يفعلوا ذلك، لذلك لم أوقع اتفاق معهم". وتعليقا على هذه القضية، قال موقع "فوكس نيوز"، إن "تمويل قطر لواحدة من التنظيمات الإرهابية، يثير شكوكا حول شراكة الإمارة والولايات المتحدة في ملف مكافحة الإرهاب".