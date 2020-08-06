نجا بأعجوبة، العثور على شابّ قذفه إنفجار بيروت في البحر وبقي فيه 30 ساعة

تواصل فرق الإنقاذ اللبنانية إنتشال جثامين القتلى والبحث عن المفقودين وسط أنقاض المباني المدمرة جراء إنفجار المرفأ الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 135 شخصا، وإصابة نحو 5000 شخص آخرين.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنتشال شاب لبناني من البحر بعد 30 ساعة من الإنفجار، وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشاب يدعى أمين الزاهد، وأنه لازال على قيد الحياة ولكن حالته خطرة .

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وأشار ناشطون إلى أن بعض المتواجدين قرب مكان الإنفجار قذفهم عصفه نحو البحر، إضافة إلى أولئك الذين كانوا في المراكب لحظة وقوع الانفجار، مما دفع العشرات من أقارب المفقودين إلى التجمع عند الطوق المحيط بميناء بيروت لمحاولة الحصول على معلومات عن ذويهم.

المصدر: الحرة