108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 36 ألفًا و937 حالة، وذلك عقب تسجيل 108 حالات إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1298 حالة، وذلك عقب تسجيل أربع حالات وفاة

جديدة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 25 ألفًا و840 شخصًا.

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وقال وزير الصحة الأفغاني خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن نحو 10 ملايين مواطن أصيبوا بكورونا في أفغانستان.

وأضاف الوزير، أنه وفقا لدراسة جديدة، أصيب 5ر31 % من تعداد السكان البالغ

أكثر من 30 مليون نسمة بالفيروس.وأوضح عثماني، أن العاصمة كابول سجلت أعلى نسبة إصابات في البلاد، حيث أصيب 53% من المواطنين بالفيروس.

وكان مسؤولو وزارة الصحة قد قالوا في مارس الماضي إن 16 مليون شخص ربما أصيبوا بالفيروس في أفغانستان، وفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية.

يُشار إلى أنه تم تأكيد إصابة نحو 37 ألف شخص بفيروس كورونا رسميا في أفغانستان حتى الآن. وقد خضع نحو 90 ألف شخص لفحص كورونا.