173 إصابة بـ كورونا ضمن الأردنيين العائدين

سجلت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الخميس، 173 مصابا بفيروس كورونا من بين الأردنيين العائدين ضمن المرحلة الرابعة.

وأعلنت خلية إدارة أزمة كورونا في، أنه "لا يزال هناك 2700 أردني قيد الحجر ضمن المرحلة الرابعة".

وبحسب مصادر إعلامية، أنه "تم نقل 7418 أردنيا من الإمارات والسعودية ضمن هذه المرحلة، وتم تطبيق نظام الأساورة الإلكترونية

على 3400 منهم".

وسجلت الأردن 1224 مصابا بفيروس كورونا لغاية الثلاثاء الماضي، وأجرت أكثر من 600 ألف فحص لفيروس كورونا في المملكة.

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وأكدت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، مغادرة مستشفى ميداني إلى لبنان عبر طائرتين تابعتين للقوات المسلحة الأردنية، بتوجيهات ملكية، لتقديم الدعم لضحايا تفجير

مرفأ بيروت.

قال مدير التوجيه المعنوي، طلال الغبين، إن "القوات المسلحة ترسل مستشفياتها الميدانية لكل من يحتاج الغوث والسند في طلب الرعاية الطبية سواء من الأشقاء العرب أو غيرهم، من خلال مديرية الخدمات الطبية الملكية".

وأوضح، أن "المستشفى الميداني يعتبر وحدة طبية متنقلة تهتم بالضحايا والمصابين في المواقع قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى الثابت، ويستخدم في وقت الكوارث والأزمات والحوادث، وما يلم في لبنان في هذا الجانب".