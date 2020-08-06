620 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 704 حالات في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض فيروس كورونا في دولة الكويت 61.610 حالة بعد تعافي 704 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.
قالت الوزارة في بيان إنه تم التأكد من تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هنا تناقصًا نسبيًا في أعداد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وارتياحًا نسبيًا بالمنشآت الصحية مقارنة مع فترات أخرى خلال أزمة تفشي الوباء.
وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم أن حالات الإصابة بالمخالطة تشكل النسبة الأعلى من مجموع الإصابات، فيما يسير الانتقال بين مراحل العودة للحياة الطبيعية بشكل جيد.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة ال 620 السابقة تضمنت 423 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 23ر68 في المئة و197 حالة لغير الكويتيين بنسبة 77ر31 في المئة.
وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحية أوضح أنها جاءت بواقع 220 في منطقة الاحمدي الصحية و139 في منطقة الجهراء الصحية و100 في منطقة الفروانية الصحية و82 في منطقة حولي الصحية و79 في منطقة العاصمةالصحية.
وعن آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7966 حالة.
وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3599 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 522200 فحص.
وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
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