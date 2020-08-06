ألف و45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

كشفت بيانات مركز السيطرة على الأمراض في ألمانيا تسجيل ألف و45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الحالات اليومية ألف حالة منذ 9 مايو الماضي.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الحكومة الألمانية أعربت عن قلقها بشأن الارتفاع الأخير في حالات العدوى فيجميع أنحاء البلاد، وحثت المواطنين على اتباع إجراءات الوقاية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والتعقيم.
ولفتت إلى أن المسافرين العائدين من الخارج يشكلون مصدرا آخر للعدوى، ما حدا بها إلى توفير اختبار مجاني لجميع الوافدين إلى البلاد.
وتجمع الآلاف، يوم السبت الماضي، أمام بوابة براندنبورج في وسطالعاصمة الألمانية برلين، ضد القيود التي فرضتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.
وذكرت قناة "برلين براندنبورج" الإخبارية المحلية (ار بي بي)، أن آلاف الأشخاص خرجوا في تظاهرات كبيرة إلى الشوارع في وسط مدينة برلين ضد سياسات كورونا .. وقالت إنه نظرًا
لأن العديد من المشاركين لا يلتزمون بتدابير الحماية المقررة فى برلين من التزاحم والتباعد وارتداء الأقنعة الطبية، فإن الشرطة الألمانية ترغب في حل المسيرة التي تجمعت بكثافة حول بوابة "براندنبورج".
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