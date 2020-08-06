الهلال الأحمر الإيراني يرسل طائرتي مساعدات إنسانية إلى لبنان

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، إرسال طائرتي مساعدات إنسانية إلى لبنان على متنهما 95 طنًا من المواد الطبية والأدوية.
وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، كريم همتي، أن الطائرتين الإيرانيتين تقلان 15 طنًا من المواد الطبية والأدوية بقيمة 150 ألف دولار، و45 طنًا من المواد الغذائية، ومشفى ميدانيًا سيتم إنشاؤه في بيروت بالتنسيق مع الصليب الأحمراللبناني، برفقة 13 طبيبًا مختصًا و16 من رجال الإنقاذ.
وأضاف أن لبنان أعلن عدم حاجته إلى مخيمات أو نصب خيام، لذلك لم يتم إرسالها إليه.
وقال كريم همتي: "سنكون إلى جانب الشعب اللبناني وسنعد المزيد من المساعدات وفقاً للظروف الميدانية والاحتياجات خلال الأيام المقبلة".
وأعلنت السلطات اللبنانية وصول طائرة المساعدات الروسية، يوم الأربعاء، إلى مطار رفيد الحرير الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث استقبلها وفد دبلوماسي روسي.
وتحمل الطائرة الروسية مساعدات طبية ومستشفى ميداني لمساعدة لبنان في مواجهة تداعيات الإنفجار الضخم الذي هز بيروت أمس الثلاثاء، وستصل طائرة روسية ثاني مساء اليوم الأربعاء.
هذا وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق، إرسال طائرة مساعدات روسية من طراز "إيل-76" تحمل على متنها مستشفى متنقلا إلى بيروت التي شهدت انفجارا ضخما أمس الثلاثاء.
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