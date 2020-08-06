فوز الشطي قيد التحقيق بتهمة غسيل الأموال بالكويت

مع إعلان أسماء مشاهير السوشيال ميديا بالكويت المتهمين بغسيل الأموال، لجأ البعض للدفاع عن نفسه، والتأكيد على سلامة موقفهم، لكن فوز الشطي ونهي نبيل التزما الصمت وتجهل الاتهامات لحين استكمال التحقيقات.

وكانت تقارير لصحيفة القبس الكويتية، قد كشفت عن تلقي النيابة بلاغات بشأن تضخم الحسابات البنكية لبعض مشاهير السوشيال ميديا من بينهم الفنانة فوز الشطي والفاشينيستا نهى نبيل.

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قررت النيابة الكويتية التحقيق مع فوز الشطي ونهى نبيل باتهامات تتعلق بقضية مشاهير غسيل الأموال بالكويت، وذلك في إطار خطة توسيع نطاق التحقيقات مع نجوم السوشيال ميديا.

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مشاهير متهمين بغسيل أموال

ذكر مؤخراً تقرير يبرز أسماء مشاهير السوشيال ميديا التى وضعتها وزارة الداخلية على المنافذ البرية والبحرية لمنع سفرهم،

وذلك في أعقاب قرار النيابة العامة بتجميد أرصدتهم فوراً لحين انتهاء التحقيقات في قضية غسيل الأموال، كإجراء احترازي يعكس وجود شبهة إدانة في الاتهامات الموجهة لهم.

وأعلنت النيابة التحفظ على أموال 12 شخصًأ فقط، رغم أن الاتهاما تطال حوالى 27 من مشاهير السوشيال ميديا، وتم الكشف عن 10 أسماء من القائمة على رأسهم: "يعقوب بو شهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بويابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا".