إسقاط طائره مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من الحديدة

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف اطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكان لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) وكذلك اطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، مايمثل تهديد حقيقي للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لانجاح اتفاق (ستوكهولم).
وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحده الى اليمن لانهاءالانقلاب و الوصول الى حل سياسي شامل.
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