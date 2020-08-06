كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "فوكس نيوز" تكشف بالأدلة دور قطر في مد حزب الله بالمال والسلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، تقرير لها مساء أمس الأربعاء، عن أدلة تورط قطر في تمويل حزب الله، بالمال والسلاح.

واعتبرت الإدارة الأمريكية، تمويل قطر لحزب الله بأنه يهدد قواتها في قطر البالغ عددها نحو ١٠ آلاف عسكري أمريكي، في قاعدة "العديد" التي تُعد مقرًا للقيادة المركزية الأمريكية وأسراب القوات الجوية الأمريكية.

وبحسب الشبكة الأمريكية، سعى عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، سفير قطر لدى بلجيكا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، إلى دفع 750 ألف يورو لجيسون ج، للتستر على دور قطر في تمويل حزب الله، يقول جيسون إنه عقد اجتماعًا مع الخليفي في بروكسل في يناير ٢٠١٩، في هذا الشأن.

ولم يرد الناتو ولا الحكومة البلجيكية على استفسارات قناة "فوكس نيوز" حول دور السفير في القضية المزعومة.

Advertisements

ويقول جيسون، إن هدفه هو أن "توقف قطر تمويل المتطرفين" مضيفًا: "يجب إخراج التفاح الفاسد من البرميل ولكي تكون قطر جزءًا من المجتمع الدولي" في إشارة إلى الدور الذي تلعبه الدوحة في النظام الدولي.

يشار إلى أن ترامب، صرح في ٢٠١٧ بأن قطر كانت ممولاً للإرهاب على مستوى عالي، وخلال لقاء بأمير قطر، زعم ترامب أن الدوحة تحارب التطرف.

ودعا سياسيون أوروبيون بارزون، عبر الشبكة الأمريكية إلى شن حملة سريعة على دعم قطر المزعوم لتمويل الإرهاب وحزب الله.