كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير صحفية تكشف سوابق حزب الله مع نترات الأمونيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن سوابق حزب الله اللبناني سبق من مادة نترات الأمونيوم، التي تسبب في الانفجار الأليم الذي هز بيروت.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن حزب الله اللبناني سبق له تخزين كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم في دولتين أوروبيتين على الأقل خلال السنوات الماضية، قبل أن يتم اكتشافها ومصادرتها.

وأوضحت التقارير الصحفية، نترات الأمونيوم السبب في الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وأدى إلى مقتل أكثر من 137 شخصا وإصابة ما يزيد عن 5 آلاف وتشيد مئات الآلاف.

وقد أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن حزب الله احتفظ بثلاثة أطنان مترية من نترات الأمونيوم المتفجرة، في مخزن بالعاصمة البريطانية لندن، إلى أن كشفتها الاستخبارات البريطانية بالتعاون مع شرطة لندن في عام 2015.

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ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام بريطانية قولها، إن "الإرهابيين المدعومين من إيران احتفظوا بالمتفجرات في آلاف الأكياس في 4 مواقع شمال غربي لندن".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصدر لم تسمه، قوله إن "نترات الأمونيوم تستخدم في الإرهاب المنظم، ويمكن أن تتسبب في الكثير من الضرر".

وأدى انفجار 2700 طن من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت إلى دمار هائل امتد لمساحات واسعة في العاصمة اللبنانية، التي أعلنتها السلطات مدينة منكوبة.

وكانت الشحنة مخزنة في المرفأ منذ نحو 7 سنوات، بعد نزاع قضائي بشأن مصيرها وتجاهل من جانب السلطات لخطر وجودها.