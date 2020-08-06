كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سوريا تعلن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا، اليوم الخميس، 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال شرقي سوريا.

وكشفت الإدارة الذاتية " لشمال شرقي سوريا، أن الحالات الأربع هي حالتان في تل رفعت وحالة في كفر نايا والحالة الرابعة في ناحية أحرص بريف حلب.

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وأشارت إلى أن الحالات تعود لـ 3 نساء ورجل، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس هناك إلى 54 حالة.

وكانت الإدارة، أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، مع تسجيل حالة وفاة لرجل في العقد السادس من العمر بحلب.