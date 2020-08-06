كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن يسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت خلية إدارة أزمة كورونا في الأردن، اليوم الخميس، 173 مصابا بفيروس كورونا من بين الأردنيين العائدين ضمن المرحلة الرابعة.

وكشفت خلية إدارة أزمة كورونا في الأردن، أنه "لا يزال هناك 2700 أردني قيد الحجر ضمن المرحلة الرابعة".

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وأعلنت مصادر إعلامية، نقل 7418 أردنيا من الإمارات والسعودية ضمن هذه المرحلة، وتم تطبيق نظام الأساورة الإلكترونية على 3400 منهم.

وسجلت السلطات الصحية الأردنية، 1224 مصابا بفيروس كورونا لغاية الثلاثاء الماضي، وأجرت أكثر من 600 ألف فحص لفيروس كورونا في المملكة.