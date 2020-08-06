الأمن يشهر السلاح في سلا لإيقاف شخص عرض شقيقته للضرب والجرح

أشهر موظف شرطة يعمل في فرقة مكافحة العصابات في الأمن الإقليمي في مدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص، يبلغ من العمر 33 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض المواطنين، وعناصر الشرطة لتهديد جدي، وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، الذي كان في حالة سكر متقدمة، أقدم على إحداث الفوضى في الشارع العام بحي سيدي موسى في مدينة سلا، وعرض شقيقه للضرب، والجرح بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال سكينين، وهو ما اضطر مفتش شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكن من ضبط المشتبه فيه، وحجز السلاحين، المستعملين في هذا الاعتداء.

وأضاف البلاغ نفسه أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.