أمن طنجة يوقف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة طنجة، بناءً على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 34 و50 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة، وترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بالطريق الرابط بين مدينتي طنجة، وتطوان، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 470 غراما من مخدر الكوكايين، مخبأة بإحكام داخل قنينة لعصير الفواكه، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف المشتبه فيه الثالث على متن سيارة خفيفة في مدخل مدينة تطوان، يشتبه في كونه مزودهما الرئيسي بهذه المواد المخدرة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في منزل أحد المشتبه فيهم في مدينة طنجة مكنت من حجز 195 غراما إضافية من مخدر الكوكايين، ليصل مجموع المواد المخدرة المحجوزة إلى 665 غراما، بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية من متحصلات ترويج المخدرات، وسيارتين، وهواتف محم،ولة وميزان إلكتروني، يشتبه في تسخيرها في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.