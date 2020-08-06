3 غرقى في يوم واحد في شواطئ ضواحي أكادير

لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقاً، أمس الأربعاء، في مناطق متفرقة في شواطئ اشتوكة أيت باها ضواحي أكادير .

وحسب مصادر محلية، فإن شابا عشرينيا لقي مصرعه في شاطئ تفنيت في منطقة سيدي بيبي، بينما غرق شاب آخر، يبلغ من العمر 21 سنة، في شاطئ سيدي الطوال، وهو ينحدر من مدينة إنزكان، وكان هو الآخر رفقة أصدقائه في رحلة استجمام.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحالة الثالثة تتعلق بشخص خمسيني غرق في شاطئ الدويرة، ضواحي بلفاع، وقد تمكنت مصالح الوقاية المدينة من انتشال جثته، وإيداعها في مستودع الأموات في مستشفى الحسن الثاني في أكادير.

وفتحت المصالح المختصة، وعناصر الدرك الملكي تحقيقا لمعرفة ظروف، وملابسات حالة الغرق المسجلة.