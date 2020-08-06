مراكش.. حقوقيون يطالبون بإنصاف عاملات النظافة وعمال الحراسة في المؤسسات التعليمية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بالحفاظ على حقوق عاملات النظافة، وعمال الحراسة في المؤسسات التعليمية العمومية في مديرية مراكش في ظل ظروف جائحة كورونا كويفيد-19.

وأوضحت الجمعية في رسالة، وجهتها إلى والي الجهة، أنها توصلت بعدة شكايات، تفيد إجبار العاملات والعمال في بعض المؤسسات التعليمية في مراكش على توقيع عقد، وتصحيح إمضائه، تلتزمهم فيه بالتخلي عن جميع حقوقهم، بما فيه الأجر لمدة معينة.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن الشكاية تفيد أن رب العمل رفض تأدية أجور عاملتين لشهور ماي، ويونيو، ويوليوز 2020، وأنه اشترط عليهما توقيع، وتصحيح إمضاء التزام، يزعم فيه إبراء الذمة تجاههما، مقابل تأدية مستحقات شهر ماي فقط.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بالتدخل الفوري لتمكين عاملتي النظافة بالثانوية التأهيلية فاطمة المرنيسي من مستحقاتهما غير منقوصة، كما ناشدت ضمان احترام حقوق الاجيرات، والاجراء العاملين لدى المقاولات الحائزة على صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة، والحراسة، طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.

وناشد الحقوقيون تغريم الشركات، التي لم تحترم دفتر التحملات، وتقوية المراقبة القبلية، والبعدية لمدى احترامها للالتزامات، والعقود المبرمة، وتصنيفها ضمن المقاولات غير المؤهلة للتنافس على صفقات التدبير المفوض للقطاع، لكونها لا تحترم القانون، وتعصف بحقوق العاملات، والعمال، والتي تعد من مشمولات حقوق الإنسان، والتي لا يجوز التطاول عليها أو انتهاكها، حسب الرسالة ذاتها.