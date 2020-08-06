الفنانة المغربية جنات تضع مولودتها الثانية في مصر

وضعت الفنانة المغربية، جنات مهيد، أمس الأربعاء، مولودتها الثانية من زوجها المحامي المصري محمد عثمان.

واختارت جنات لطفلتها الجديدة، التي أنجبتها في مصر اسم جوليا.

ولم تكشف جنات عن حملها، إلا قبل شهر فقط، مثلما فعلت مع طفلتها الأولى، التي تحمل نفس اسمها جنات.

ورزقت الفنانة المغربية، العام الماضي، مولودتها الأولى، علما أنها ارتبطت بمستشار السيسي في الانتخابات، المحامي محمد عثمان، في غشت عام 2017، وأقامت حفل زفافها بحضور عدد كبير من المشاهير المغاربة، والعرب.