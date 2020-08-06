تعرف على دور قطر في مد حزب الله بالمال والسلاح

الخميس 6 أغسطس 2020

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، في تقرير لها مساء الأربعاء، عن أدلة تورط قطر في تمويل حزب الله، ما اعتبرته الإدارة الأمريكية، بأنه يهدد قواتها في قطر البالغ عددها نحو ١٠ آلاف عسكري أمريكي، في قاعدة "العديد" التي تُعد مقرًا للقيادة المركزية الأمريكية وأسراب القوات الجوية الأمريكية.



وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد اخترق المندوب الأمني ​​الخاص، "جيسون جي" وهو اسم مستعار، أعمال شراء الأسلحة في قطر، وكشف أن "أحد أفراد العائلة المالكة" سمح بتسليم عتاد عسكري لتنظيم حزب الله.

ووثق ملف قدمه جيسون جي، تحققت منه "فوكس نيوز"، الدور الذي لعبه عضو العائلة الملكية، منذ عام 2017، في مخطط مترامي الأطراف لتمويل الإرهاب.

وتقول الشبكة الإخبارية، إن عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، سفير قطر لدى بلجيكا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، سعى إلى دفع 750 ألف يورو لجيسون ج، للتستر على دور قطر في تمويل حزب الله، يقول جيسون إنه عقد اجتماعًا مع الخليفي في بروكسل في يناير ٢٠١٩، في هذا الشأن.

ولم يرد الناتو ولا الحكومة البلجيكية على استفسارات قناة "فوكس نيوز" حول دور السفير في القضية المزعومة.

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ويقول جيسون، إن هدفه هو أن "توقف قطر تمويل المتطرفين" مضيفًا: "يجب إخراج التفاح الفاسد من البرميل ولكي تكون قطر جزءًا من المجتمع الدولي" في إشارة إلى الدور الذي تلعبه الدوحة في النظام الدولي.

يشار إلى أن ترامب، صرح في ٢٠١٧ بأن قطر كانت ممولاً للإرهاب على مستوى عالي، وخلال لقاء بأمير قطر، زعم ترامب أن الدوحة تحارب التطرف.

ودعا سياسيون أوروبيون بارزون، عبر الشبكة الأمريكية إلى شن حملة سريعة على دعم قطر المزعوم لتمويل الإرهاب وحزب الله.

وقالت ناتالي جولت، عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي التي قادت لجنة للتحقيق في الشبكات الجهادية في أوروبا وكتبت تقريرًا لحلف شمال الأطلسي حول تمويل الإرهاب: "يجب أن تكون لدينا سياسة أوروبية فيما يتعلق بقطر وأن نكون حذرين بشكل خاص في تمويلها للإرهاب. يجب على بلجيكا أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق وتجميد جميع الحسابات المصرفية القطرية في غضون ذلك ".

وتابعت: "علينا أن نصل إلى سياسة عامة مع تحذير خاص وسياسة حكيمة لمنع أي تمويل للإرهاب ، خاصة من دول مثل قطر أو تركيا" التي تدعم جماعة الإخوان وأيديولوجيتها المعادية للسامية الخطيرة.

في نفس الصدد قال، إيان بيزلي جونيور، عضو البرلمان البريطاني الذي يتتبع تمويل الإرهاب، إن سلوك النظام القطري الذي تم تحديده مشين ويجب على الحكومة في كل من المملكة المتحدة وبلجيكا التصرف بشكل حاسم.​