سيناريوهات انفجار مرفأ بيروت .. يكشفها المحامي اللبناني “ادوار حشوة”

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تحدث المحامي والكاتب السياسي ادوار حشوة، عن سيناريوهات التفجير المروّع الذي وقع في مرفأ بيروت وأدى إلى دمار هائل في العاصمة اللبنانية، وعن المتورطين فيه ما بين الاحتلال الإسرائيلي وتنظيم “حزب الله” المتطرف.

وقال المحامي حشوة، إن “إيران بسبب صعوبة ومخاطر نقل الصواريخ إلى دولتها في جنوب لبنان قررت العمل على استبدال نقل الصواريخ بتصنيعها داخل لبنان بمعونة وخبرات إيرانية” وفقاً لمنقلته “صحيفة مكه”.

وأضاف أن “أهم خطوة في هذا الاتجاه هي نقل نترات الأمونيوم المادة الأساس في صناعة الصواريخ من أهم مصادر إنتاجها في جورجيا!”، مشيرا إلى شراء الشحنة (٢٧٥٠طن) تم نقلها بواسطة سفينة اسمها (Rhodes) وعلى أساس أنها متوجهة إلى موزامبيق وبقي حتى الآن اسم المشتري من جورجيا واسم المرسلة إليه في موزامبيق سرًا حتى الآن”.

وتابع “وصلت السفينة إلى بيروت وادعت وجود العطل فيها. ( كذبًا ) فتوقفت ثم تم افتعال إشكال قضائي متفق عليه بين دائنين ادعيا الخلاف أمام قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ قرار بوقف سفر السفينة”.

وأشار إلى أن “القاضي هو حلقة السر في القضية مهمته إقرار. نقل البضاعة إلى المرفأ بحجة أن وجودها لمدة المحاكمة تشكل خطرا على السفينة! وهذا القاضي إما أنه من جماعة حزب الله أو مجرد مرتشي ! وبدلًا من أن يسفر السفينة إلى موزامبيق سمح للطاقم بمغادرة السفينة ثم في مرحلة لاحقة سمح للسفينة بالسفر بعد تسوية مفتعلة للخلاف وبحجة أن العطل قد تم إصلاحه .!”.

وبيّن حشوة أن “قرار القاضي بنقل الأمونيوم إلى مستودعات في المرفأ رقمه٤٢٩ تاريخ ٢٧-٤-٢٠١٤ والموجه الى مدير المرفأ.! تم النقل إلى مستودعات خاصة بحزب الله يخزن فيها الأسلحة والكيماويات والمتفجرات وكان فيها كميات بسيطة من الأمونيوم سابقا فأودعت الشحنة الكبيرة في مستودع يدعى العنبر ١٢”.

ولفت إلى أن “جميع هذه المستودعات تحت سيطرة حزب الله ومحروسة منه ولا يقربها لا جمارك ولا أمن دولة ولا أمن عام ولا جيش وتدخل المواد إليها وتخرج بإمرة حزب الله عبر بوابة خاصة تدعى ( بوابة فاطمة ) معروفة لا تخضع لإدارة المرفأ وهي شبيهة بالمعابر الخاصة بحزب الله على الحدود مع سورية !”.

وزاد بأن “مدير المرفأ ( بدر ضاهر ) أرسل إلى قاضي الأمور المستعجلة محتجا على نقل المواد وبقائها منوها بخطرها في عدة كتب في ٥-١٢-٢٠١٤، وفي ٢٠-٦-٢٠١٥، وفي ١٣-١٠-٢٠١٦، وفي١٩-٧-٢٠١٧، وفي٢٨-١٢-٢٠١٧وطلب إما تسليمها للجيش أو بيعها لشركة خاصة تبيعها للخارج ولكن القاضي لم يرد!”.

وأبرز المحامي حشوة، أن “هذه المستودعات التي تحتوي أسلحة قادمة من إيران ومن أسواق التهريب تستعمل لتغذية عناصر حزب الله العاملة في أي مكان على الشكل التالي:

– نترات الأمونيوم لمعامل صناعة الصواريخ المتعددة في لبنان

– -قسم إلى مجموعات حزب الله

– في اليمن والعراق وسورية وغيرها .!

– استعمل الحزب نترات الامونيوم

– من مستودعاته في مقتل الحريري بكمية ٢،٥ طن عام ٢٠٠٥

– استعمل نترات الأمونيوم في الكويت عام ٢٠١٥ عبر خلية العبدلي. بكمية ٥٠٠ كغ وكشفت

– إلى قبرص عام ٢٠١٢ بكمية ٨،٢ طن وكشفت

– إلى بريطانيا عام ٢٠١٥ بكنية ٣ طن وكشفت

– إلى بوليفيا عام ٢٠١٧ بكمية ٢،٥ طن وكشفت

– إلى ألمانيا عام ٢٠٢٠ واكتشفت في مايو الماضي

ونوّه إلى أن “كل ذلك يدل على وجود نترات الأمونيوم في مستودعات حزب الله، في المرفأ قبل وبعد الشحنة الكبرى !”، موضحًا أن إسرائيل على علم بوجود مستودعات لحزب الله وتراقب وصول الأسلحة وتخزينها بالقمر الصناعي الدائم فوق لبنان، وخلال فترة السلام الواقعي المبرم مع حزب الله لم تتعرض المستودعات لأي هجوم وحتى تغاضت إسرائيل عن دخول حزب الله إلى سورية وحركته عبر المعابر الخاصة به”.

واسترسل “بعد القرار الأميركي بطرد إيران من سورية استهدفت إسرائيل التجمعات المشتركة لقوات الحرس الإيراني وحزب الله والنظام في سورية ولم تتعرض لحزب الله في لبنان احترامًا منها لاتفاق الحدود مع حزب الله، وعندما اكتشفت إسرائيل مخططا إيرانيا مع حزب الله للقيام بعمليات من لبنان وبعد أن أرسل حزب الله مجموعة من ٤ مقاتلين اخترقت الحدود بأمر من خلية حزب الله غرب القنيطرة كان ذلك بداية التحرك الإسرائيلي ضد حزب الله في لبنان، فقامت إسرائيل بقتل الخلية الآمرة بغارة عليها غرب القنيطرة”.

وزاد المحامي حشوة “وصلت إلى مرفأ بيروت سفينة أفرغت شحنة من الأسلحة في العنبر رقم ٥، فقامت إسرائيل بالإغارة على العنبر ودمرته، مع أن العنبر رقم ١٢ كان بعيدا نسبيا، والآن نترات الأمونيوم تنفجر إما بسبب ماس كهربائي أو إشعال نار مقصود أو بسبب حرارة شديدة لذلك فإن الانفجار الناجم عن الغارة نشر شظايا وحرارة شديدة تسببت في انفجار مستودع نترات الامونيوم .!”.

وأكد أن “أهم شهادة على هذا هو ما ورد من السيدة نائلة تويني حيث مكتبها في جريدة النهار يطل على المرفأ وقالت هي ومن معها من أسرة التحرير ( سمعنا أزيز طائرات فخرجنا إلى الشرفة نستطلع وفجأة رأينا وسمعنا الانفجار الأول الذي نشر غيمة سوداء، فدخلنا إلى الداخل فكان الانفجار الهائل بعد اقل من دقيقة ونشر غمامة صفراء أو برتقالية وانتشرت روائح مواد كيماوية!”.

وأوضح أنه “فور الانفجار دفع حزب الله بعناصر من جيشه إلى مكان الانفجار ومنعوا أي مسؤول لبناني أمني أو عسكري من الاقتراب من محيط العنبر ٥ و١٢ وغيره وكل من زار المكان كان على مسافة من قلب مكان الانفجار وشوهدت شاحنات تنقل مواد وتعبر خارجة من معبر فاطمة”.

واعتبر أن إسرائيل كانت تهدف من الإغارة لإرسال رسالة قوية لحزب الله تحذره من خرق الاتفاق ولم تقصد العنبر ١٢ أو لم تتوقع انفجاره بفعل الحرارة؛ لذلك صمتت ولم تعلن مسؤوليتها بسبب الشهداء والدمار الهائل!

ومن جانب آخر، قال إن الحكومة اللبنانية أول ما ادعته أن الأمر لا يعدو انفجار مفرقعات ألعاب مخزنة !لا إسرائيل اعترفت ولا الحكومة ولا حزب الله اتهما إسرائيل في رسالة مضادة تعني أن حزب الله لا يريد الرد ولا اختراق اتفاق السلام !

واختتم المحامي حشوة حديثة بالقول إن “شعب لبنان وحده دفع ثمن هذا الصراع على أرضه بسبب وجود جيش فارسي يملك قرار الحرب والسلام، وتحول رئيس الجمهورية إلى ديكور وعبد المطيع ومجلس النواب إلى زريبة من المنافقين المتسولين على أبواب مكاتب حزب الله”.