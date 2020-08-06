زيارة حافلة المواعيد لماكرون إلى لبنان.. وبرج إيفيل أطفأ أنواره تضامناً مع بيروت

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

بعد أقل من 24 ساعة على الانفجار المزدوج الذي وقع في بيروت، الثلاثاء، أعلنت الرئاسة الفرنسية الأربعاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجّه الخميس إلى لبنان “للتعبير عن إرادة حازمة بالتضامن مع الشعب اللبناني”، كما قال لاحقاً وزير الخارجية جان إيف لو دريان.

رمزية الزيارة

من بين الرسائل التي قال مراقبون إن ماكرون يرغب في توجيهها من خلال الزيارة، ترجمة ما كان صرّح به مصدر دبلوماسي فرنسي عشية زيارة لو دريان إلى بيروت قبل أسبوعين من أن “لبنان ليس قضية خاسرة وأن تركه وحيداً سيكرّسه ساحة للآخرين”.

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كما أن زيارة ماكرون، بما تنطوي عليه من تضامن مع الشعب اللبناني، ستشكل دعماً معنوياً كبيراً للبنانيين الذين شعروا مؤخراً أنهم متروكون لمصيرهم. وفي مقابل هذا التضامن الذي عبّر عنه الرئيس الفرنسي في تغريدة له، فهو يرغب في توجيه رسالة حازمة إلى ممثلي الطبقة السياسية في لبنان مفادها أن لا مفرّ من تطبيق الإصلاحات، وعلى رأسها مكافحة الفساد.

برنامج الزيارة

برنامج زيارة الرئيس الفرنسي الذي حصلت عليه “العربية.نت” من مصدر في قصر الإليزيه يشير إلى أنه سيصل إلى بيروت الساعة 12 ظهر الخميس، حيث سيكون في استقباله الرئيس اللبناني ميشال عون. ويتوجه ماكرون فور وصوله إلى المنطقة المنكوبة في مرفأ بيروت لتفقد فرق الإنقاذ اللبنانية والفرنسية العاملة هناك منذ يومين. ثم يتوجه بعد ذلك إلى قصر الرئاسة في بعبدا، حيث يلتقي على التوالي رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

ويتوجه ماكرون بعد ذلك إلى مقر إقامة السفير الفرنسي، حيث يلتقي ممثلين عن القوى السياسية والمجتمع المدني. وسيوزع قصر الإليزيه لاحقاً لائحة مفصلة بأسماء مَن ستشملهم لقاءات الرئيس. وفي ختام هذه اللقاءات يعقد الرئيس الفرنسي مؤتمراً صحافياً حوالي السادسة والنصف مساءً قبل أن يعود إلى بلاده.

استنفار فرنسي لدعم لبنان

ويشمل الوفد المرافق لماكرون إلى بيروت وزير الخارجية لو دريان الذي قال في تصريحات متلاحقة لعدة وسائل إعلام فرنسية إن ما حصل في لبنان “كارثة كبرى أصابت بلداً شقيقاً، لبنان بمثابة العائلة لفرنسا التي تشاطره الحداد والمعاناة. في الشدائد الأصدقاء يكونون هنا ونحن هنا”. وأشار إلى ثلاث طائرات فرنسية وصلت بيروت لمساعدتها في عمليات البحث والإنقاذ، مضيفاً “يجب القيام بمبادرات أخرى”.