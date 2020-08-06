شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بيروت: تشريد 300 ألف لبناني جراء الانفجار والان نبدء بالتفاصيل
وأشار عبود في تصريح له اليوم إلى أن الخسائر والأضرار المادية التي لحقت بمرفأ بيروت والمؤسسات الاقتصادية والمنازل والممتلكات وصلت إلى حدود 5 مليارات دولار أمريكي.
وواصلت فرق الدفاع المدني والأجهزة المعنية بالتنسيق مع الجيش اللبناني البحث عن مفقودين ونقل المصابين جراء الانفجار من المنازل المتضررة وتأمين وحدات الدم إلى المستشفيات لتأمين احتياجاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بيروت: تشريد 300 ألف لبناني جراء الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.