صحيفة ألمانية تفضح دعم قطر لحزب الله الإرهابي.. وعميل سري يحصل على معلومات خطيرة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

الخليج 365

كشف تحقيق أجرته صحيفة دي تسايت السياسية الألمانية، أن قطر تمول حزب الله اللبناني عبر منظمة خيرية شهيرة وبمعرفة مسؤولين في حكومتها.

عالم الخدمات السرية وقالت الصحيفة في تحقيقها: “عادة ما يتم إخفاء عالم الخدمات السرية والعملاء والأنشطة المرتبطة بهما عن العامة. ونادرًا ما ترتفع الستارة قليلاً وتسمح برؤية بعض مما يجري في هذا العالم”.

وأضافت أن “هذا هو الوضع في الوقت الحالي.. وبين برلين والدوحة، تتكشف قضية كبرى متعلقة بالمال وتجارة الأسلحة والإرهاب”.

العميل السري ولفتت إلى أن “القصة تتمحور حول جايسون جي (الحرف الأول من اسمه الثاني)، المقاول الذي يعمل أيضا كعميل سري وعمل لصالح العديد من الأجهزة الأمنية ووكالات المخابرات، ونفذ مهام في العديد من دول العالم، منها قطر”.

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وتابعت الصحيفة أن “قطر، الإمارة الصغيرة التي تستعد لتنظيم كأس العالم بعد عامين، معروفة بأنها لاعب نشط بشكل مذهل في عالم الظل للخدمات والأنشطة السرية، وتدعم المنظمات المتطرفة”.

ونوهت إلى أنه “في الدوحة، حصل جايسون على بعض المعلومات الخطيرة، أولها عن صفقة سلاح لعدد من الأسلحة من أوروبا الشرقية أجرتها شركة قطرية”، لكن التحقيق لم يذكر تاريخ هذه الصفقة ونوع الأسلحة، والجهة التي حصلت عليها، لكن ذكرها جاء في سياق الدعم القطري لحزب الله.

دعم حزب الله كما حصل العميل جايسون على معلومات عن تبرعات بمبالغ طائلة جمعتها مؤسسة قطرية خيرية شهيرة، بمعرفة مسؤولين كبار في الحكومة القطرية، وذهبت إلى حزب الله في لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أنها اطلعت على ملف ضخم بحوزة جايسون، يضم عددا من الوثائق عن النشاط القطري السري ودعم حزب الله.

تحقيق الصحيفة أشار إلى “وجود دلائل ملموسة على تدفق الأموال من قطر إلى الجماعات الإرهابية مثل حزب الله يزيد الضغط على الدوحة، ويعرضها لعقوبات كبيرة”.

ومنذ نهاية عام ٢٠١٧، بدأت وساطة قامت بها شركة علاقات عامة وضغط ألمانية، بين جايسون جي وقطر، التقى خلالها العميل جايسون ودبلوماسي قطري كبير في ٦ اجتماعات في بروكسل، من أجل تسوية الأمر وتسليم الملف الذي بحوزته للدوحة.