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هل يتورط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

هل يتورط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت؟

متابعات_ الخليج 365

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل لها نقلا عن شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن حزب الله مسئول عن انفجار مرفأ بيروت.

 

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واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية  الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 113 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

 

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

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