شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: طائرة الجونة شراعية تستخدم للتنزه فوق المنتجع وتتبع شركة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر ملاحية أن الطائرة التى سقطت بمطار الجونة هى طائرة شراعية خاصة تقوم برحلات للتنزه فوق المنتجع، وأثناء هبوطها لم يستطع الطيار السيطرة عليها، فهبطت بمقدمتها بأرض المهبط، مما تسبب فى الحادث.

وأوضحت المصادر أن طائرة التنزهة الشراعية تابعة لإحدى الشركات الخاصة وتقوم برحلات وجولات سياحية شبيهة لما يقوم بها المنطاد بهدف التقاط بعض الصور التذكارية.

وقالت المصادر إن سلطات الطيران قامت ببمتابعة الحادث، وتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسبابه، وتم إبلاغ السلطات وعمل انتشار سريع، والدفع بسيارات الإسعاف والمطافئ لموقع الحادث، وجارى التعامل مع الطائرة والتحفظ عليها لحين وصول لجنة من حوادث الطيران لمعرفة ملابسات الحادث.