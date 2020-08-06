شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان" ينظم دورات تدريبية بشأن انتخابات الشيوخ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سوف يتابع انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك في إطار تنفيذ مهامه المنوط بها وفقا لقانون إنشائه، مضيفا: "وفي إطار التعاون والتنسيق بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني يقوم المجلس بتنفيذ برنامجه التدريبي لإعداد مدربين من منظمات المجتمع المدني دعما للدور المهم لتلك الجمعيات ومن أجل الوصول إلي انتخابات حرة ونزيهة تتفق والمعايير الدولية المتعارف عليها".

وأضاف محمد فايق فى بيان له: " تعقد اليوم الخميس 6/8/2020 ثلاث دورات تدريبية علي مستوي الجمهورية في النطاقات الإقليمية لمحافظات، دورة أسوان وتضم محافظات ( قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج، البحر الأحمر، الوادي الجديد)، دورة الإسكندرية وتضم محافظات ( البحيرة، كفر الشيخ، ومطروح)، ودورة الإسماعلية وتضم محافظات (شمال وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد).

وأوضح أن البرنامج التدريبي يهدف إلي تعريف المشاركين من الجمعيات الأهلية علي دور المجلس في متابعة الانتخابات مجلس الشيوخ 2020 و إكسابهم مهارات وأساليب وطرق التدريب في مجال متابعة العمليات الانتخابية.

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وأشار محمد فايق إلى أنه سوف يستكمل البرنامج التدريبي في باقي محافظات الجمهورية خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن المجلس يستمر في الإعداد والتجهيز لغرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بأفرع المجلس بالمحافظات لمتابعة الانتخابات.