شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف مدينة 6 أكتوبر وأوسيم يستقبل قيادي حزب المؤتمر محمد عادل إمام وعلاء الشافعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأنبا دوماديوس أسقف مدينة 6 أكتوبر وأوسيم وتوابعها اليوم -الخميس- قيادي حزب المؤتمر وعضو الهيئة العليا للحزب محمد عادل إمام، وكذلك العميد علاء الشافعي عضو الهيئة العليا للحزب بالتزامن مع اقتراب الاستحقاق الدستوري (انتخابات مجلس الشيوخ)، حيث دار الحديث عن ضرورة المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات والاستجابة لنداءات الدولة المتكررة في ضرورة انتقاء أفضل العناصر بشكل موضوعي لهذه المؤسسة المهمة المنوط بها حماية السلم الاجتماعي يومي الأحد والاثنين ، والثلاثاء والأربعاء في الداخل.

وأكد محمد عادل إمام خلال اللقاء الذي ضم أيضا مدير حملته وعدد من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية- تقديره لأقباط مصر شركاء الوطن الذي ضحوا كثيرا في فترة الاضطهاد الروماني، وقدموا للعالم كله الرهبنة.. وكانوا جزء لا يتجزء من نسيج الوطن في كل الأزمات والانجازات على السواء، ثم تحملوا عنف الإخوان والجماعات المنبثقة منهم في أعقاب 30 يونيو.

وأوضح عادل أنه وفقا للقانون 141 لسنة 2020 سيعمل عضو الشيوخ على التصدي بقوة لأي تحريض على العنف، وكذا صياغة أفكار ومقترحات ومشاريع قوانين تجرم الحض على الكراهية، وكل ما من شأنه المس بالوحدة الوطنية، مع إعلاء قيم المواطنة والتسامح.