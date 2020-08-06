شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر زكى مرشح مستقبل وطن بالقاهرة: مجلس الشيوخ سيخلق حراكا سياسيا ويمنح الفرص لوجوه شابة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - الغرفة الثانية للبرلمان ستكون بيئة خصبة للمشاركة السياسية وصلاحياتها غير مسبوقة

أكد ياسر زكى المرشح الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة عن حزب مستقبل وطن أن مجلس الشيوخ سيتيح مساحات جديدة في الحياة السياسية، وسيخلق حراكا وانتعاشا للصالح العام، من خلال منح الفرص لوجوه شابة ووجوه تمثل فئات مجتمعية مختلفة لطرح أفكارها ومطالبها وسيخلق فرصة للاستفادة من أصحاب الخبرات في المجالات المختلفة، موضحا أن المجلس يهدف لزيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة السياسية وفتح الساحة أمام عدد كبير ومختلف من الأصوات والآراء، بالإضافة إلى تطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية.

ولفت زكى إلى أن مجلس الشيوخ يعتبر بيئة خصبة ودعاية غير تقليدية لترسيخ المشاركة السياسية للأحزاب أو الأفراد، كما أن المواد المنظمة لقانون المجلس منحت صلاحيات جديدة وغير مسبوقة، فضلا على انه سيساهم فى إثراء الحياة النيابية المصرية وسيعالج قصورا موجودا وسيعاون مجلس النواب في مهمته، كما سيكون من المهم التأكيد على أن دراسة الأولويات ومتطلبات التشريع فى صلب مهام مجلس الشيوخ ولإفساح المجال أمام تقديم تسهيلات حقيقية للمواطن وإلا تكون هناك ثغرات أو سلبيات فى أي تشريع على أرض الواقع، مؤكدا أن خبرة الدول التى يعمل بها مجلسين واضحة فى هذا الإطار ومفيدة على كافة المستويات .

وأضاف ياسر زكى أن تاريخ الدولة المصرية النيابي العريق والذي يمتد لأكثر من 153 عاما، يؤكد على أن عودة المجلس ليس غريبا على الواقع المصري، كما ان المجلس كان أساس الحياة النيابية، كما أن وجود غرفة تشريعية ثانية هو أساس الحياة النيابية في أكثرية الدول، لافتا الى ان المجلس سيمنح الفرصة لظهور وجوه سياسية جديدة سواء كانت وجوه شابة أو خبرات تعيد اكتشاف نفسها في أجواء سياسية اكثر هدوء وانضباطا مما حدث في ممارسات سنوات الفوضى والارتباك بعد 2011 ، كما أن وجود غرفة تشريعية ثانية هو ضمانة لإنتاج قوانين وتشريعات أكثر انضباطا وأكثر اتساقا مع أمال وطموحات الشعب المصرى ، هذا بالإضافة إلى فتح مجال أكبر من الفرص أمام الفئات المختلفة للتعبير عن نفسها خاصة الشباب أو المرأة.

Advertisements

وأشار مرشح حزب مستقبل وطن الى أن مجلس الشيوخ رغم عدم اختصاصه بالرقابة على الحكومة، الا انه سيكون بمثابة رقابة ناعمة، على الأداء الحكومي التي تمنح للرأي العام فرصة لأن يكون رقيبا على حكومته ومحاسبا لها من خلال الحوار والطرح وإمكانية مناقشة الحكومة، مشيرا الي أن اختصاصات مجلس الشيوخ تبدو واضحة وفقا للنصوص التشريعية التي تقول :""يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب"، وتلك اختصاصات لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تعبر عن مجلس ديكوري بل على العكس تماما هي تمنح مجلس الشيوخ ونوابه الفرص الكاملة لتحقيق مبدأ الرقابة والمكاشفة والتأثير الفعال في مسار الحياة السياسية المصرية .