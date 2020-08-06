بالصور.. زحام أمام مقر تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهد مقر تلقي طلبات التظلمات الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالقليوبية، بمدرسة الشيماء الثانوية في بنها، اليوم الخميس، زحامًا من قبل أولياء الأمور والطلاب.

ووقف الطلاب في طوابير أمام مكتب بريد بنها، بالقرب من مقر لجنة التظلمات لدفع رسوم التظلم (100 جنيه) في حساب البنك الأهلي المصري.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه جرى تخصيص مقرين لتلقي تظلمات الثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها، ومدرسة العربية الفكرية بشبرا الخيمة، مشيرًا إلى أن تلقي طلبات التظلم يبدأ اعتبارًا من اليوم ولمدة 15 يومًا.

كانت وزارة التربية والتعليم الفني، قررت فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ من اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، وحتى الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.