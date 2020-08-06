"واتساب" تضيف ميزة جديدة للتحقق من صحة الرسائل المعاد توجيهها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة "واتساب" تعمل حاليًا على اختبار ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين التحقق من الروابط والرسائل والصور المتداولة والمعاد توجيهها بشكل متكرر.

ويظهر رمز العدسة المكبرة بجوار الرسائل التي تمت إعادة توجيهها بشكل متكرر، وعند الضغط على العدسة فإن "واتساب" تظهر رسالة تفيد بأنه سيتم البحث عن الرسالة عبر الويب من خلال رفع محتواها من نص وصورة إلى جوجل.

وبتأكيد العملية يتم فتح محرك "جوجل"، والبحث عن الرسالة لتجد نتائج مفيدة حولها والتوسع أكثر حول الموضوع لتعرف إن كانت صحيحة أم مزيفة.

وتقول الشركة: "إن أي رسالة يختارها المستخدم للبحث يتم إرسالها مباشرةً إلى متصفحه دون أن ترى المنصة الرسالة نفسها".

Advertisements

جدير بالذكر أن "واتساب" تمنح المستخدمين القدرة على التحقق من المعلومات بأنفسهم مع ميزة البحث الجديدة، بدلاً من قيام الشركة بمسح الرسائل بشكل استباقي بحثًا عن نظريات المؤامرة الشائعة.

ووضعت المنصة في شهر أبريل الماضي قيودًا جديدة على إعادة توجيه الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر.

وقالت واتساب لاحقًا: إن الإجراء قد خفض انتشار الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر بنسبة 70 في المئة، وذلك بالرغم من أنه من المستحيل معرفة عدد هذه الرسائل التي تحتوي على معلومات خطأ.

وتم طرح ميزة البحث الجديدة عبر نظامي التشغيل "آي أو إس" و"أندرويد"، بجانب نسخة الويب، في كلا من البرازيل وإيطاليا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.